2019-01-28T09:01:35+03:00
Происшествия

На Ставрополье пожилой водитель спровоцировал лобовое ДТП и погиб

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кочубеевском районе Cтаврополья правоохранителями устанавливается причина смерти водителя, который спровоцировал столкновение и погиб.

По предварительным данным, вечером 27 января на трассе«Кочубеевское-Балахоновское-Армавир» водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и врезался в «Фольксваген Бора».

Когда очевидцы подошли к «Джетта», оказалось, что водитель уже мертв. Водитель второй машины – 52-летняя жительница села Балахоновское была срочно госпитализирована приехавшими по вызову медиками в ближайшую больницу.

Погибший – 53-летний житель города Армавир, за рулем находился перед ДТП не более десяти минут. Он имел водительский стаж – 29 лет, признаков опьянения в момент ДТП не было.

Не исключена версия, что смерть мужчины наступила еще до момента ДТП по причине тяжелых проблем со здоровьем. Точные причины дорожной трагедии установит экспертиза, по факту происшествия проводится соотвествующая проверка.

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