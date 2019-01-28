На Ставрополье в получении взятки подозревают двух агрохимиков

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-28T10:22:10+03:00

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На Ставрополье возбуждено уголовное деле в отношении двух агрохимиков, подозреваемых в получении взятки.

- По данным следствия, в октябре 2018 года к этим агрохимикам с вопросом о получении документации на распашки пастбища обратился фермер, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - За ускоренный процесс выдачи необходимой документации чиновники потребовали от заказчика 20 тысяч рублей.

При получении требуемой суммы от фермера, действовавшего под прикрытием полиции, чиновники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием продолжается работа по сбору доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.