2019-01-28T10:22:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье в получении взятки подозревают двух агрохимиков

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье возбуждено уголовное деле в отношении двух агрохимиков, подозреваемых в получении взятки.

- По данным следствия, в октябре 2018 года к этим агрохимикам с вопросом о получении документации на распашки пастбища обратился фермер, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - За ускоренный процесс выдачи необходимой документации чиновники потребовали от заказчика 20 тысяч рублей.

При получении требуемой суммы от фермера, действовавшего под прикрытием полиции, чиновники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Следствием продолжается работа по сбору доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
SKODA расширяет линейку SUV
На Ставрополье пожилой водитель спровоцировал лобовое ДТП и погиб
Три человека погибли при падении автомобиля в пропасть в Чечне
В Железноводске водитель снес фонарный столб и каменную лестницу
В Дагестане при взрыве газа пострадал один человек
Из Сирии в Дагестан вернулся батальон военной полиции
Ставрополец похитил у друга ружье для страйкбола и 20 тысяч рублей
Житель Невинномысска из мести разбил автомобиль знакомого
Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
На Ставрополье пойман арестант, целый год прятавшийся от тюрьмы
В Кабардино-Балкарии танец бабушки с десятком кавалеров попал на видео
В Ставрополе человек чуть не сгорел в дачном посёлке
В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода
Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр