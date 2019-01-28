SKODA расширяет линейку SUV

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-28T10:26:37+03:00

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Друзья, ŠKODA спешит поделиться хорошими новостями: новый год - новые победы, бренд движется вперед, и уже в марте состоится мировая премьера нового кроссовера. Новый городской кроссовер встанет в один ряд с успешными моделями ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ, а его премьера состоится на Международном автосалоне в Женеве (5 - 17 марта).

Компания публикует первое изображение автомобиля, которое дает представление о дизайне передней части. Самая заметная деталь - светодиодные фары оригинальной формы с расположенными в верхней части дневными ходовыми огнями и интегрированными динамическими указателями поворота.

Новая модель ŠKODA будет сочетать в себе управляемость и маневренность компактного легкового автомобиля и лучшие качества SUV - высокую посадку, отличную обзорность и увеличенный дорожный просвет. Благодаря этому кроссовер идеально подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для путешествий на природу.

Созданный на платформе Modular Transverse Matrix (MQB) концерна Volkswagen Group, автомобиль будет оснащаться самыми современными системами помощи водителю и целым рядом решений в духе Simply Clever, которые наряду с просторным салоном являются визитной карточкой чешского бренда.

Ознакомиться с модельным рядом, пройти тест-драйв и получить консультацию специалистов вы можете у официального дилера ŠKODA «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й километр Автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1 и по телефону: (87922) 6-53-53.

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