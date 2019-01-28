2019-01-28T11:31:24+03:00
Происшествия

На Ставрополье налоговика посадили за взятку

Максим Михайлов проведет в колонии 8 лет
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье осудили заместителя начальника отдела выездных проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 12 Максима Михайлова, который вымогал у одного из предпринимателей 2 миллиона 300 тысяч рублей. За эти деньги чиновник обещал не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности, которая ему грозила из-за неуплаты в налогов в особо крупном размере.

30 ноября 2015 года Михайлова задержали при получении взятки сотрудники краевого УФСБ Росси. 17 октября 2018 года суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Также чиновник должен был заплатить штраф в размере 4 млн. 600 тыс. рублей.

Михайлов с решением суда не согласился и подал апелляцию. 25 января текущего года она была рассмотрена. Сидеть бывшему чиновнику придется столько же, а вот штраф сократился до 2 млн. 300 тыс. рублей.

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