Назойливые нравоучения довели ставропольца до убийства

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-28T12:19:54+03:00

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На Ставрополье нравоучения друга довели мужчину до убийства. Уставший слушать премудрости мужчина убил учителя первым, что попалось под руку — железной трубой.

Под уголовное дело попал 35-летний житель Нефтекумского района. Всё произошло 21 января, когда друзья собрались культурно отдохнуть со спиртным. С самого начала встречи 45-летний пострадавший начал «вещать», объясняя другу его ошибки и делясь житейской мудростью. Вот только нравоучения собеседнику были совсем не по душе. Много раз он пытался остановить товарища, но безуспешно. Тогда подвыпивший и доведённый до белого коления мужчина взял первое, что попалось под руку — металлическую трубу — и проломил ему череп.

Следователи собирают улики, назначены экспертизы по уголовному делу об убийстве. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.