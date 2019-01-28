Пара "умельцев" со Ставрополья пойдет под суд за сбыт самодельных гранат и оружия
В Ставропольском крае закончилось расследование уголовного дела в отношении жителя Лермонтова и его товарища, организовавших подпольную торговлю оружием.
Первый продавал макеты оружия, сигнальное и охолощенное оружие, но посчитал, что навыков ему хватит на создание и сбыт огнестрельного. Так, он договорился с приятелем открыть подпольный бизнес.
Оперативная съемка: подпольный цех по изготовлению оружия на Ставрополье.
Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, цех организовали в доме у одного из злоумышленников, где сотрудники ФСБ нашли самодельное оружие, патроны различного калибра, гранаты и взрыватели. Части оружия, боеприпасы и гранаты изъяли и при обследовании места работы одного из "умельцев".
- Мужчинам предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных статьей "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "пособничество в изготовлении оружия" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - отметили в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу.