2019-01-28T13:05:33+03:00
Происшествия

Пара "умельцев" со Ставрополья пойдет под суд за сбыт самодельных гранат и оружия

В крае завершилось расследование дела о подпольной торговле боеприпасами и прочими видами вооружения [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Дело передали в суд. Фото: пресс-служба ГУ МВД СКДело передали в суд. Фото: пресс-служба ГУ МВД СКФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае закончилось расследование уголовного дела в отношении жителя Лермонтова и его товарища, организовавших подпольную торговлю оружием.

Первый продавал макеты оружия, сигнальное и охолощенное оружие, но посчитал, что навыков ему хватит на создание и сбыт огнестрельного. Так, он договорился с приятелем открыть подпольный бизнес.

Оперативная съемка: подпольный цех по изготовлению оружия на Ставрополье.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД СК, цех организовали в доме у одного из злоумышленников, где сотрудники ФСБ нашли самодельное оружие, патроны различного калибра, гранаты и взрыватели. Части оружия, боеприпасы и гранаты изъяли и при обследовании места работы одного из "умельцев".

- Мужчинам предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных статьей "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", "пособничество в изготовлении оружия" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", - отметили в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу.

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