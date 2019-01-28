2019-01-28T14:10:03+03:00
Происшествия

Жительницу Нальчика обокрали во время ремонта

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Нальчике полицейские на днях раскрыли дезкую кражу у местной жительницы дорогих ювелирных изделий.

26 января в отделение полиции обратилась 20-летняя жительница столицы КБР. Она рассказала о пропаже своих золотых украшений. Причиненный ущерб она оценила в 170 тысяч рублей.

Преступление было раскрыто полицию по «горячим следам». Оказалось, что к краже причастен 20-летний нальчанин, ранее уже был судимый. В декабре 2018 года он делал в квартире ремонт и воровал отсюда ювелирные изделия.

- Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе МВД по КБР.

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