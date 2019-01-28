В Ставрополе женщина поперхнулась и умерла

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-28T14:31:26+03:00

Ни спасатели, ни «Скорая» не смогли помочь несчастной

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В Ставрополе женщина задохнулась, поперхнувшись во время ужина. Помочь ней не смогли ни спасатели, ни «Скорая».

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ПАСС Ставропольского края, трагедия произошла вечером в субботу, 26 января. Семья села за ужин, когда 40-летняя хозяйка поперхнулась. Женщина стала сильно кашлять и задыхаться, супруг быстро сориентировался и вызвал спасателей.

Прибывшие на место сотрудники ПАСС стали проводить сердечно-лёгочную реанимацию, тут же экстренно вызвали «Скорую». Но ни спасатели, ни врачи с медикаментозными средствами не смогли помочь несчастной. Она скончалась в течение часа.