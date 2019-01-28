На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека
Четыре человека сегодня были доставлены в больницу в результате лобового столкновения двух транспортных средств в городе Лермонтов на Ставрополье.
- 28 января на улице Промышленной водитель автомобиля «Рено Меган», сворачивая налево, не убедился в безопасности будущего маневра, выехал на встречную, где врезался в «ВАЗ–2114», - сообщили в пресмс-службе краевого ГИБДД.
С травмами головы в больницу были доставлены оба водителя и два пассажира автомашины «ВАЗ». Им оказывают помощь медики.
Выяснилось, что 49-летний водитель иномарки за последние 2 года около 15 раз штрафовался за нарушения правил.
У участников ДТП взята кровь на состояние опьянения, степень их ответственности будет определена в ходе дальнейшей проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают правоохранители.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам
Почта: kp.stv@phkp.ru
Бесплатный тел.: 8-800-500-45-77
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»