Ставропольским школьникам могут перенести февральские каникулы

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-28T16:19:05+03:00

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В Ставропольском крае увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ - показатель достиг 15,7 тысяч человек. Диагноз "грипп" поставили 127 пациентам. Из них никто не прививался. И хотя общая цифра ниже эпидпорога, но в отдельных городах региона рост заболеваемости вызывает опасения.

На еженедельном рабочем собрании в Правительстве СК заявили, что больше всего "грипозников" и подхвативших простуду в Ставрополе и Пятигорске, в Ипатовском и Нефтекумском городских округах. Здесь для сдерживания роста болеющих отдельные классы и группы в школах и детсадах отправили на карантин.

- В Пятигорске и Ставрополе будет рассмотрена возможность переноса февральских школьных каникул, - сказали в ведомстве. - Отметим, что осенью 2018 года на Ставрополье было привито от гриппа порядка 1,2 млн человек.