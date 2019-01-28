2019-01-28T16:38:17+03:00
Общество

В Ставрополе выступят Akon, Крид и DJ David Vendetta

Стало известно, кого пригласят на международную студвесну
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выступать перед тысячами студентов на фестивале в Ставрополе будут звезды российской и зарубежной эстрады.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, на международную "Студенческую весну стран БРИКС и ШОС" прибудут знаменитые во всем мире исполнители:

- Akon, DJ David Vendetta, Пелагея, Егор Крид выступят в рамках международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе. Для всех гостей и жителей города концерты будут бесплатными, - сказали в ведомстве.

Напомним, летом минувшего года Ставрополье выиграло право на проведение фестиваля с участием студентов из 22 стран мира. И хотя пройдет мероприятие в июне, краевая столица уже готовится принять гостей из Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Австрии, Грузии и других государств. Ожидается, что молодежь посоревнуется талантами в искусстве и спорте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЕвроХим» получил первый гранулированный хлористый калий
«Крылья грифона» покажут в Ессентуках
Пять человек пострадали в аварии в Дагестане
Мажор на элитном BMW наказан за парковку перед символом Ставрополя
В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей
Ессентучане попробовали 125 граммов «блокадного» хлеба
Ставропольским школьникам могут перенести февральские каникулы
На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека
В Ставрополе женщина поперхнулась и умерла
Жительницу Нальчика обокрали во время ремонта
Пара "умельцев" со Ставрополья пойдет под суд за сбыт самодельных гранат и оружия
Назойливые нравоучения довели ставропольца до убийства
На Ставрополье налоговика посадили за взятку
SKODA расширяет линейку SUV
На Ставрополье в получении взятки подозревают двух агрохимиков
На Ставрополье пожилой водитель спровоцировал лобовое ДТП и погиб
Три человека погибли при падении автомобиля в пропасть в Чечне
В Железноводске водитель снес фонарный столб и каменную лестницу
В Дагестане при взрыве газа пострадал один человек
Из Сирии в Дагестан вернулся батальон военной полиции
Ставрополец похитил у друга ружье для страйкбола и 20 тысяч рублей
Житель Невинномысска из мести разбил автомобиль знакомого
Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
На Ставрополье пойман арестант, целый год прятавшийся от тюрьмы
В Кабардино-Балкарии танец бабушки с десятком кавалеров попал на видео
В Ставрополе человек чуть не сгорел в дачном посёлке
В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода
Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр