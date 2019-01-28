В Ставрополе выступят Akon, Крид и DJ David Vendetta

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-28T16:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Выступать перед тысячами студентов на фестивале в Ставрополе будут звезды российской и зарубежной эстрады.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, на международную "Студенческую весну стран БРИКС и ШОС" прибудут знаменитые во всем мире исполнители:

- Akon, DJ David Vendetta, Пелагея, Егор Крид выступят в рамках международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе. Для всех гостей и жителей города концерты будут бесплатными, - сказали в ведомстве.

Напомним, летом минувшего года Ставрополье выиграло право на проведение фестиваля с участием студентов из 22 стран мира. И хотя пройдет мероприятие в июне, краевая столица уже готовится принять гостей из Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Австрии, Грузии и других государств. Ожидается, что молодежь посоревнуется талантами в искусстве и спорте.