2019-01-28T16:41:42+03:00
Общество

Ессентучане попробовали 125 граммов «блокадного» хлеба

В городе-курорте прошла памятная акция
Поделиться:
В Ессентуках прошла акция в память о блокадном ЛенинградеВ Ессентуках прошла акция в память о блокадном Ленинграде
Изменить размер текста:

Накануне в Ессентуках вспоминали блокадный Ленинград. Ровно 75 лет назад город был освобожден, но и сегодня спустя много лет об этом вспоминали во всех городах нашей страны.

125 граммов хлеба, именно столько получил каждый участник памятной акции в Ессентуках, организаторами которой выступила «Молодежка ОНФ». Небольшая частная пекарня из станицы Ессентукской согласилась воссоздать максимально приближенно первоначальный рецепт блокадного хлеба.

Сначала он состоял из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. В 1941 - 1942 годах к этой смеси стали добавлять льняной жмых и отруби. Затем в ход пошли целлюлоза, хлопковый жмых, обойная пыль, мучная сметка, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки, березовые почки и сосновая кора. Для пекаря участие в памятной акции стало почетной миссией, так как его семья знает о лишениях войны не понаслышке.

В память о подвиге жителей города-героя в Ессентукском краеведческом музее параллельно прошла акция «Открытка памяти» и исторический слайд-экскурс «Блокада день за днем».

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ЕвроХим» получил первый гранулированный хлористый калий
«Крылья грифона» покажут в Ессентуках
Пять человек пострадали в аварии в Дагестане
Мажор на элитном BMW наказан за парковку перед символом Ставрополя
В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей
В Ставрополе выступят Akon, Крид и DJ David Vendetta
Ставропольским школьникам могут перенести февральские каникулы
На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека
В Ставрополе женщина поперхнулась и умерла
Жительницу Нальчика обокрали во время ремонта
Пара "умельцев" со Ставрополья пойдет под суд за сбыт самодельных гранат и оружия
Назойливые нравоучения довели ставропольца до убийства
На Ставрополье налоговика посадили за взятку
SKODA расширяет линейку SUV
На Ставрополье в получении взятки подозревают двух агрохимиков
На Ставрополье пожилой водитель спровоцировал лобовое ДТП и погиб
Три человека погибли при падении автомобиля в пропасть в Чечне
В Железноводске водитель снес фонарный столб и каменную лестницу
В Дагестане при взрыве газа пострадал один человек
Из Сирии в Дагестан вернулся батальон военной полиции
Ставрополец похитил у друга ружье для страйкбола и 20 тысяч рублей
Житель Невинномысска из мести разбил автомобиль знакомого
Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта
На Ставрополье пойман арестант, целый год прятавшийся от тюрьмы
В Кабардино-Балкарии танец бабушки с десятком кавалеров попал на видео
В Ставрополе человек чуть не сгорел в дачном посёлке
В Ставрополе затопило дорогу из-за прорыва трубопровода
Ставропольские пранкеры привели коня и бородатую женщину в торговый центр