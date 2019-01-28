Ессентучане попробовали 125 граммов «блокадного» хлеба

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-28T16:41:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Ессентуках вспоминали блокадный Ленинград. Ровно 75 лет назад город был освобожден, но и сегодня спустя много лет об этом вспоминали во всех городах нашей страны.

125 граммов хлеба, именно столько получил каждый участник памятной акции в Ессентуках, организаторами которой выступила «Молодежка ОНФ». Небольшая частная пекарня из станицы Ессентукской согласилась воссоздать максимально приближенно первоначальный рецепт блокадного хлеба.

Сначала он состоял из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой муки. В 1941 - 1942 годах к этой смеси стали добавлять льняной жмых и отруби. Затем в ход пошли целлюлоза, хлопковый жмых, обойная пыль, мучная сметка, вытряски из мешков кукурузной и ржаной муки, березовые почки и сосновая кора. Для пекаря участие в памятной акции стало почетной миссией, так как его семья знает о лишениях войны не понаслышке.

В память о подвиге жителей города-героя в Ессентукском краеведческом музее параллельно прошла акция «Открытка памяти» и исторический слайд-экскурс «Блокада день за днем».