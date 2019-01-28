В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей
В Ставрополе горит здание на улице Селекционная. О происшествии рассказали очевидцы, которые выложили видео с задымленной площадкой в соцсети.
Горит завод в Ставрополе. 28.01.2019.
По сообщенному адресу расположился завод стеновых панелей, специализирующийся на выпуске погонажных изделий и отделочных комплектующих.
В местной аварийной службе ЧП пока никак не комментируют. Но как рассказал корреспонденту "Комсомольской правды на Северном Кавказе" сотрудник компании, произошло возгорание у них на территории:
- Из-за чего не знаем, но что-то горит. Пожар уже почти полностью потушили. Жертв нет, - сказал собеседник.
Причины пожара и ущерб только предстоит выяснить.