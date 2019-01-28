2019-01-28T16:58:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей

ЧП засняли на камеру [видео]
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙЕвгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе горит здание на улице Селекционная. О происшествии рассказали очевидцы, которые выложили видео с задымленной площадкой в соцсети.

Горит завод в Ставрополе. 28.01.2019.

По сообщенному адресу расположился завод стеновых панелей, специализирующийся на выпуске погонажных изделий и отделочных комплектующих.

В местной аварийной службе ЧП пока никак не комментируют. Но как рассказал корреспонденту "Комсомольской правды на Северном Кавказе" сотрудник компании, произошло возгорание у них на территории:

- Из-за чего не знаем, но что-то горит. Пожар уже почти полностью потушили. Жертв нет, - сказал собеседник.

Причины пожара и ущерб только предстоит выяснить.

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