Мажор на элитном BMW наказан за парковку перед символом Ставрополя

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-28T17:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что водитель автомобиля с «блатными» номерами наказан за парковку на Александровской площади.

Шумиха поднялась из-за снимка в социальных сетях. Фотография с элитным BMW пятой серии под арт-объектом «звездное небо» вызвала у местных жителей смешанные чувства. С одной стороны снимок получился действительно красивым, с другой — на нём запечатлено грубейшее нарушение правил дорожного движения.

Многие пользователи отметили, что машина явно принадлежит мажору. На эту мысль наводят «блатной», красивый номер, дороговизна авто и полное пренебрежение к правилам. Так или иначе, теперь мажора отучили от хамства сотрудники ДПС. Нарушителя легко нашли по номерному знаку и модели авто и сняли с него штраф за парковку на тротуаре.

— Полиция нашла нарушителя, оказался иногородним. Его уже наказали, — резюмировал ситуацию глава Ставрополя.