2019-01-28T18:02:57+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии в Дагестане

На трассе столкнулись две отечественные легковушки
Алена БЕЛЯЕВА
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В Дагестане в столкновении двух отечественных легковушек пострадали пять человек. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-служба МВД по республике, авария произошла 369 километре федеральной трассы "Астрахань - Махачкала" в Бабаюртовском районе.

Возле банкетного зала "Бабаюрт" 48-летний мужчина за рулем "ВАЗ-217030" по неизвестным причинам вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с "ВАЗ-21110".

В результате столкновения в больницу попали виновник аварии и его пассажир, 31-летний водитель"десятки" и два его пассажира. Все они попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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