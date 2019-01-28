2019-01-28T18:15:37+03:00
Общество

«Крылья грифона» покажут в Ессентуках

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord orchestra представит в городе-курорте новое шоу
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Танцующий симфонический оркестр Concord orchestra везет в Ессентуки новое шоуТанцующий симфонический оркестр Concord orchestra везет в Ессентуки новое шоу
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Новое шоу «Симфонические рок-хиты» музыканты назвали «Крылья грифона». Грифон - мифическое существо с телом льва и крыльями орла.

Музыканты выйдут на сцену в эксклюзивных, являющихся частью бренда Concord orchestra, костюмах грифонов, символизирующих власть над землей и небом. Сочетание двух стихий создаст неповторимые эмоции. Костюмы для участников шоу в образе грифонов созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга.

Для ценителей рок-музыки прозвучат композиции исполнителей с мировым именем: Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Известные, любимые миллионами хиты поразят слушателей совершенно новым симфоническим звучанием.

Художественный руководитель и главный дирижер постановки - Фабио Пирола из Италии. На своих выступлениях музыканты оркестра не сидят на месте, они танцуют с музыкальными инструментами и создают особую атмосферу на сцене и в зале. Все их движения поставлены хореографами.

Все композиции во время концерта исполняются по памяти без пюпитров. Добавляют фееричности шоу световые спецэффекты и видеоинсталляции. Остальные элементы шоу и перфоманса остаются в строжайшем секрете. Программу прошлого гастрольного тура оркестра посетили более 200 тыс. зрителей.

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