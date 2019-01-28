2019-01-28T18:31:05+03:00
Общество

«ЕвроХим» получил первый гранулированный хлористый калий

Калийное сырье будет поставляться в том числе и на АО «Невинномысский Азот» - для производства здесь сложных минеральных удобрений NPK
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Гранулированный хлористый калий - современное и прогрессивное удобрение для сельского хозяйстваГранулированный хлористый калий - современное и прогрессивное удобрение для сельского хозяйства
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На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» идут пусконаладочные работы на двух технологических линиях по производству гранулированного хлористого калия. Получены первые тонны гранулированного продукта в процессе.

Усольский калийный комбинат - один из двух строящихся добывающих комбинатов компании «ЕвроХим» (второй - «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Волгоградской области). Окончание на этих предприятиях в полном объеме пусконаладочных работ и выход на проектную мощность по добыче и обогащению позволит принадлежащей российскому предпринимателю Андрею Мельниченко группе «ЕвроХим» стать одним из четырех крупнейших производителей в мире, работающих во всех трех основных сегментах минеральных удобрений, и войти в пятерку мировых лидеров по объему производства.

Калийное сырье будет поставляться в том числе и на расположенный на Ставрополье завод компании - АО «Невинномысский Азот» - для производства здесь сложных минеральных удобрений NPK. К настоящему моменту сотрудники Усольского калийного комбината настроили технологические и реагентные режимы первой производственной линии по выпуску хлористого калия, и в процессе пусконаладочных работ осуществлён успешный выпуск гранулированного продукта.

В настоящее время специалисты по наладке оборудования проводят опробование гранулированного продукта на стадиях дробления, классификации, прессовании и облагораживании. Это необходимо для выхода на контрактные испытания и доведения производственной мощности до проектных показателей.

Сотрудники комбината уже приступили к холодным испытаниям второй технологической линии по выпуску гранулированного хлористого калия, осуществляется настройка блокировки и сигналов передачи данных на операторский пульт управления. Это поможет специалистам выявить недостатки и установить оптимальные режимные параметры для дальнейшего производственного процесса.

Наша справка

Гранулированный хлористый калий - современное и прогрессивное удобрение для сельского хозяйства. Гранулирование замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает действие минерального удобрения. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде уменьшает норму расхода при внесении в почву.

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