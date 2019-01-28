В Северной Осетии из-за эпидемии гриппа на карантин закрыли 60 школ и детсадов

28 Янв. 20:46 2019-01-28T20:46:50+03:00

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В Северной Осетии 60 школ и детсадов частично и полностью закрыты из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства образования и науки республики, в столице по этим причинам оказались закрыты 8 школ и 19 детсадов. В Пригородном районе их 6 и 8 соответственно, в Правобережном 3 средних 13 младших образований объявили о превышении эпидпорога.

Подобная ситуация и в остальных районах: в Алагирском закрыты по два учебных заведения, в Моздокском отдыхать отправили отдельные классы двух школ и один детсад, в Ирафском — 8 детсадов, в Дигорском —3 дошкольных учреждения. И только Кировский и Ардонский район отличились — здесь эпидемии нет.

Напомним, что согласно рекомендациям учебное заведение временно закрывают, если количество больных превышает порог в 20% от общего числа учащихся.