Счастливчик из Ставрополя выиграл в лотерею 4 миллиона
Житель Ставрополя выиграл больше 4 миллионов в лотерею. В этом ему помогли интуиция и холодный расчёт.
Мужчина купил билеты 10 тиражей лотереи «Рапидо» по 500 рублей. При этом в каждом розыгрыше он использовал одну и ту же комбинацию. Эта нехитрая схема принесла везунчику суперприз — 4 206 045 рублей.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе «Столото», имя и даже пол победителя ещё не известны. Лотерейный миллионер ещё не успел обратиться за выигрышем. Возможно, везунчик ещё не знает о своём счастье.
Напомним, что это не первый крупный выигрыш на Северном Кавказе с начала 2019 года. 21 января игрок из Северной Осетии умудрился не угадать ни одного числа и обогатиться на 9 миллионов. А рекордсменом на Ставрополье до сих пор остаётся счастливчик, обогатившийся на 100 миллионов.
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