Счастливчик из Ставрополя выиграл в лотерею 4 миллиона

28 Янв. 20:57 2019-01-28T20:59:48+03:00

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Житель Ставрополя выиграл больше 4 миллионов в лотерею. В этом ему помогли интуиция и холодный расчёт.

Мужчина купил билеты 10 тиражей лотереи «Рапидо» по 500 рублей. При этом в каждом розыгрыше он использовал одну и ту же комбинацию. Эта нехитрая схема принесла везунчику суперприз — 4 206 045 рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе «Столото», имя и даже пол победителя ещё не известны. Лотерейный миллионер ещё не успел обратиться за выигрышем. Возможно, везунчик ещё не знает о своём счастье.

Напомним, что это не первый крупный выигрыш на Северном Кавказе с начала 2019 года. 21 января игрок из Северной Осетии умудрился не угадать ни одного числа и обогатиться на 9 миллионов. А рекордсменом на Ставрополье до сих пор остаётся счастливчик, обогатившийся на 100 миллионов.