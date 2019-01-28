2019-01-28T22:28:14+03:00
Происшествия

В Дагестане руководство поликлиники годами присваивало зарплаты сотрудников

Чиновники попали под статью за хищение 12 миллионов рублей
Андрей ЗОБОВ
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За два года руководство успело наворовать 12 миллионов рублейЗа два года руководство успело наворовать 12 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане главврач и бухгалтер поликлиники годами присваивали деньги из зарплат сотрудников. Сначала врачам начисляли лишние средства, а потом «собирали дань».

О преступлении стало известно после проверки, проведённой региональной прокуратурой. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства, речь идёт о детской стоматологической поликлинике Дагестана. С 2015 по 2017 год бухгалтерия начисляла медикам завышенные зарплаты. Всё, естественно, было согласовано с главным врачом.

Но радоваться докторам было рано — руководство организовало не фестиваль невиданной щедрости, а новую коррупционную схему. Все «лишние» начисленные на карты деньги после выдачи собирали обратно. Таким образом директор и главбух наворовали больше 12 миллионов.

— Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено дело по статье «мошенничество», — сообщили в пресс-службе.

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