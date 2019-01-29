В Дагестане четверо похитителей пытались получить 5 млн за местного жителя
В Махачкале 23 января четверо местных жителей похитили уроженца Дагестана и его автомобиль, чтобы получить выкуп в 5 млн рублей
Четверо мужчин забрали ключи от его машины и на ней насильно вывезли жертву за город. Там похитители протребовали у похищенного 5 млн рублей за освобождение.
О случившемся похищении узнали близкие увезенного за город мужчины и сообщили в полицию. Во время передачи суммы в 900 тыс. рублей полицейские задержали двоих похитителей. Их заключили под арест.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сотрудники полиции Дагестана устанавливают местонахождения других скрывшихся соучастников преступления.
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