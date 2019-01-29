В Дагестане полицейский спас женщину от смерти на рынке
В Дербенте на днях страж порядка спас местную жительницу.
Сотрудники центрального городского рынка, где произошел эпилептический приступ у одной из посетительниц, обратились за помощью к Тарлану Абасову – дежурившему здесь майору полиции.
Полицейский сразу приступил к оказанию первой медицинской помощи, не теряя ни секунды. Он умелыми действиями смог привести женщину в чувство. Затем страж порядка вызвал врачей "Скорой помощи" и вплоть до их приезда оставался возле больной. Вместе с нею уехал и в больницу.
Сообщается, что на имя начальника полиции по Дербенту медики направили благодарственное письмо. В послании врачи высоко оценили умелые действия майора полиции Тарлана Абасова. Именно благодаря этому полицейскому женщина была спасена от неминуемой смерти.
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