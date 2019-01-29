В аварии с «ГАЗелью» под Ставрополем пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-29T10:14:10+03:00

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В Шпаковском районе Ставропольского края два человека пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей.

По предварительной версии, 28 января около 15 часов на трассе «Северный обход города Ставрополя» водитель автомобиля «ВАЗ-21102» врезался в грузовую «ГАЗель», после чего «ГАЗель» наехала на дорожное ограждение.

С травмами головы в больницу медиками были срочно доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля. Оба - жители кубанского города Армавира. За рулем «ВАЗа» находился 67-летний пенсионер, который имеет водительский стаж 39 лет. За последние 2 года мужчина к административной ответственности сотрудниками ГИБДД не привлекался.

Водитель «ГАЗели», 40-летний житель Ростовской области, напротив за последние два года более десяти раз штрафовался за превышение скорости. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности все участников ДТП будет установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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