На Ставрополье осудили экс-начальника одного из отделов тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-29T11:14:26+03:00

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Уже бывшего начальника отряда по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ставропольскому краю Андрея Химича осудили за получение взятки. В сентябре 2017 года еще пока действующий сотрудник предложил зеку пронести на режимную территорию три телефона в обмен на 20 тысяч рублей. Телефоны купили родственники заключенного.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ Следственного комитета СК, посредником в итоге выступил пасынок осужденного, но действовал он в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

- Требуемая сумма денег и мобильные телефоны были переданы Химичу, - сказали в ведомстве. - Данное уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСИН России по Ставропольскому краю. Приговором суда Андрею Химичу назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.