В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов увеличенной площади
Строительная группа «Третий Рим» объявила о старте продаж таунхаусов по улице Есенина в «Гармонии».
Таунхаусы на улице, названной в честь русского поэта, отличаются увеличенной площадью - от 100 квадратных метров. Примечательно, что именно на базе подобного проекта реализуется система «Умный дом».
Таунхаусы являются одним из самых востребованных видом недвижимости в жилом районе «Гармония». Их часто приобретают в качестве альтернативы трехкомнатной квартиры в Ставрополе.
Улица Есенина в жилом районе «Гармония» расположена в отличном месте. Поблизости - аллея Ласточек, храм великомученика Артемия, детский сад, спортивный комплекс. А в этом году заработает и образовательная школа.
Ознакомиться с ценами и планировками новых таухаусов можно в отделе продаж компании с 8.00 до 20.00 без перерыва и выходных или на сайте tretyrim.ru.
Телефон для справок: (8652) 99-16-16.
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