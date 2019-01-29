2019-01-29T12:16:59+03:00
Общество

Ревнивая супруга расписала авто ставропольца разоблачающими надписями

Обстоятельства инцидента неизвестны, но пользователи предположили, что мужчина изменил любимой
Андрей ЗОБОВ
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Часть посланий заболтивая супруга не стала писать на стеклеЧасть посланий заболтивая супруга не стала писать на стеклеФото: Социальные сети
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В Ставрополе ревнивая супруга исписала машину мужа обличающими надписями. Фотографии авто на грани смеха и слёз набрали огромную популярность в социальных сетях.

На стёклах машины женской помадой написано «Спасибо, что разбил мои мечты» и «Наслаждайся свободой». А под дворниками закреплены записочки поменьше — с оскорбительным и, одновременно, смешным содержанием. Пользователи заметили, что несмотря на разочарование, девушка позаботилась о том, чтобы не испортить авто — ведь если бы она написала то же самое баллончиком, смыть надписи строило бы огромных усилий.

Причины такого поведения доподлинно неизвестны. Но пользователи местных пабликов сошлись на мнении, что благоверный супруг изменил любимой, за что и поплатился.

Надписи на стёклах заботливая девушка сделала губной помадой, чтобы не испортить стёкла авто Фото: Социальные сети

Надписи на стёклах заботливая девушка сделала губной помадой, чтобы не испортить стёкла автоФото: Социальные сети

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