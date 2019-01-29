Ставропольский водитель умер за рулем и совершил ДТП

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-29T12:49:44+03:00

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В Ессентуках пожилой водитель умер во время езды. Об этом сообщили во вторник в краевом управлении ГИБДД.

Несчастный случай, по данным полиции, произошел утром 29 января. Пенсионер за рулем своего старенького «Фольксвагена» съехал с дороги и врезался в дорожный знак.

Срочно прибывшие по вызову медики констатировали наступившей смерть 66-летнего мужчины. Предположительно, причиной его гибели во время движения мог стать сердечный приступ.

Причины смерти мужчины устанавливаются. Идет выяснение всех обстоятельств ДТП.

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