Патриарх Кирилл захотел посетить Чечню
А также Ингушетию, Северную Осетию и другие регионы
Патриарх также посетит Крайний Север, где создаются новые епархии РПЦФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил посетить семь регионов, в которых давно не был. В их число вошли три республики Северного Кавказа.
По словам пресс-секретаря предстоятеля Русской православной церкви, патриарх приедет в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. По словам представителя РПЦ, связано это с желанием главы Русской православной церкви пообщаться с верующими и местными жителями регионов.
Кроме республик СКФО патриарх также посетит Забайкальский край и Пермь. А также Крайний Север, где создаются новые епархии РПЦ.