На Ставрополье полицейские поймали наркодилеров с двумя килограммами героина
В Пятигорске сотрудники полиции вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали двух наркодилеров с несколькими пакетами героина.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, силовики узнали, что двое жителей одной из стран ближнего зарубежья являются членами банды, занимающейся продажей наркотиков через "закладки".
Подозреваемых задержали и доставили в полицию. Во время обыска у них нашли тайники с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в пакетах находилось более 1,3 килограмма героина.
Силовики выяснили, что 23-летний наркодилер фасовал наркотик на мелкие дозы от полутора до двух с половинной граммов для сбыта "мелким" потребителям, а его пособник делал оптовые "закладки" от 20 пакетиков на один адрес.
Позже удалось поймать еще одного участника банды. Он спрятал в панели своей машины 490 граммов героина и таким образом привез его из Москвы на Ставрополье.
Против наркодилеров возбуждено уголовное дело.
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