2019-01-29T13:14:16+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейские поймали наркодилеров с двумя килограммами героина

Подозреваемые привозили запрещенные вещества из Москвы
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пятигорске сотрудники полиции вместе с коллегами из регионального УФСБ задержали двух наркодилеров с несколькими пакетами героина.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, силовики узнали, что двое жителей одной из стран ближнего зарубежья являются членами банды, занимающейся продажей наркотиков через "закладки".

Подозреваемых задержали и доставили в полицию. Во время обыска у них нашли тайники с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в пакетах находилось более 1,3 килограмма героина.

Силовики выяснили, что 23-летний наркодилер фасовал наркотик на мелкие дозы от полутора до двух с половинной граммов для сбыта "мелким" потребителям, а его пособник делал оптовые "закладки" от 20 пакетиков на один адрес.

Позже удалось поймать еще одного участника банды. Он спрятал в панели своей машины 490 граммов героина и таким образом привез его из Москвы на Ставрополье.

Против наркодилеров возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам

Почта: kp.stv@phkp.ru

Бесплатный тел.: 8-800-500-45-77

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе эвакуировали рынок
Чечня потратит миллионы на работу с семьями террористов и "возвращенцами" из Сирии
В Северной Осетии сотрудницу полиции заподозрили в жестоком убийстве собаки
Патриарх Кирилл захотел посетить Чечню
Ставропольский водитель умер за рулем и совершил ДТП
Ревнивая супруга расписала авто ставропольца разоблачающими надписями
В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов увеличенной площади
На Ставрополье осудили экс-начальника одного из отделов тюрьмы
В аварии с «ГАЗелью» под Ставрополем пострадали два человека
В Дагестане полицейский спас женщину от смерти на рынке
В Дагестане четверо похитителей пытались получить 5 млн за местного жителя
В Дагестане руководство поликлиники годами присваивало зарплаты сотрудников
Счастливчик из Ставрополя выиграл в лотерею 4 миллиона
В Северной Осетии из-за эпидемии гриппа на карантин закрыли 60 школ и детсадов
«ЕвроХим» получил первый гранулированный хлористый калий
«Крылья грифона» покажут в Ессентуках
Пять человек пострадали в аварии в Дагестане
Мажор на элитном BMW наказан за парковку перед символом Ставрополя
В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей
Ессентучане попробовали 125 граммов «блокадного» хлеба
В Ставрополе выступят Akon, Крид и DJ David Vendetta
Ставропольским школьникам могут перенести февральские каникулы
На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека