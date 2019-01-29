В Северной Осетии сотрудницу полиции заподозрили в жестоком убийстве собаки

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-29T14:01:45+03:00

Однако полицейская проверка показала, что это не так

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МВД Северной Осетии опубликовало результаты служебной проверки в отношении майора полиции Фатимы Багаевой. Проверка была назначена после ряда резонансных публикаций в СМИ и социальных сетях республиик о жестоком убийстве дворовой собаки во Владикавказе.

- Одна из собак, обитавших во дворе дома, попыталась напасть на маленького ребенка ребенка. После этого жившая здесь сотрудница полиции Багаева обратилась в службу по отлову бродячих животных, - уточнили в пресс-службе МВД Северной Осетии. - Работники муниципального учреждения забрали собак и отвезли в один из республиканских питомников. К убийству собак, которого не было, сотрудница полиции не причастна.

В итоге результаты служебной проверки показали, что в действиях Фатимы Багаевой жестокого обращения с бездомными животными выявлено не было. Сотрудница действовала в рамках установленного законодательства.