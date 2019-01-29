2019-01-29T14:26:03+03:00
Экономика

Чечня потратит миллионы на работу с семьями террористов и "возвращенцами" из Сирии

В республике пройдут мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

При принятия бюджета Чечни на 2019 год прокуратура приняли решение потратить крупную сумму на борьбу с терроризмом. По инициативе прокуратуры миллионы потратят на мероприятия "Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике: "Чеченская Республика – антитеррор".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, запланированная на это сумма достигла 10,3 млн рублей.

- В 2018-м финансирование программы составило около 10 млн рублей, и в целях противодействия предупреждения террористических проявлений, в особенности в молодежной среде, распространению радикальных течений, было осуществлено более 1 000 мероприятий,- добавили в ведомстве.

Отмечается, что местные власти и правоохранительные органы проводят большую профилактическую работу. Это, например, оказание внимания семьям участников незаконных вооруженных формирований и "возвращенцам" из Сирии и Ирака.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе эвакуировали рынок
В Северной Осетии сотрудницу полиции заподозрили в жестоком убийстве собаки
На Ставрополье полицейские поймали наркодилеров с двумя килограммами героина
Патриарх Кирилл захотел посетить Чечню
Ставропольский водитель умер за рулем и совершил ДТП
Ревнивая супруга расписала авто ставропольца разоблачающими надписями
В «Гармонии» стартовали продажи таунхаусов увеличенной площади
На Ставрополье осудили экс-начальника одного из отделов тюрьмы
В аварии с «ГАЗелью» под Ставрополем пострадали два человека
В Дагестане полицейский спас женщину от смерти на рынке
В Дагестане четверо похитителей пытались получить 5 млн за местного жителя
В Дагестане руководство поликлиники годами присваивало зарплаты сотрудников
Счастливчик из Ставрополя выиграл в лотерею 4 миллиона
В Северной Осетии из-за эпидемии гриппа на карантин закрыли 60 школ и детсадов
«ЕвроХим» получил первый гранулированный хлористый калий
«Крылья грифона» покажут в Ессентуках
Пять человек пострадали в аварии в Дагестане
Мажор на элитном BMW наказан за парковку перед символом Ставрополя
В Ставрополе горит завод по производству стеновых панелей
Ессентучане попробовали 125 граммов «блокадного» хлеба
В Ставрополе выступят Akon, Крид и DJ David Vendetta
Ставропольским школьникам могут перенести февральские каникулы
На Ставрополье в ДТП пострадали 4 человека