Чечня потратит миллионы на работу с семьями террористов и "возвращенцами" из Сирии

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-29T14:26:03+03:00

В республике пройдут мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом

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При принятия бюджета Чечни на 2019 год прокуратура приняли решение потратить крупную сумму на борьбу с терроризмом. По инициативе прокуратуры миллионы потратят на мероприятия "Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике: "Чеченская Республика – антитеррор".

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, запланированная на это сумма достигла 10,3 млн рублей.

- В 2018-м финансирование программы составило около 10 млн рублей, и в целях противодействия предупреждения террористических проявлений, в особенности в молодежной среде, распространению радикальных течений, было осуществлено более 1 000 мероприятий,- добавили в ведомстве.

Отмечается, что местные власти и правоохранительные органы проводят большую профилактическую работу. Это, например, оказание внимания семьям участников незаконных вооруженных формирований и "возвращенцам" из Сирии и Ирака.