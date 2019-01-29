На Ставрополье начали производить "голландский сыр"
Выпускают продукт в Невинномысске
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В Ставропольском крае городе Невинномысск начали производить "голландский сыр".
Первую партию выпустили под контролем нидерландских специалистов. Продавать отечественный аналог европейского кушанья будут в следующем месяце.
Сыр пока только вызревает и обретает необходимые вкусовые качества. Обычно на это уходит около 2 месяцев. В состав продукта вошли коровье молоко 50% жирности, закваска и ферменты.
ИСТОЧНИК KP.RU