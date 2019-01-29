Доходы ставропольцев упали

СЕГОДНЯ 16:45 2019-01-29T16:45:47+03:00

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По данным Северо-Кавказстата, в январе- ноябре 2018 года реальные располагаемые доходы жителей Ставропольского края уменьшились на 2%. Средняя зарплата за данный период составила 28 010 рублей. За год она выросла на 8,8%.

Больше всех (48 728 рублей) получают технологи, занятые в производстве химических веществ и химической продукции. Меньше всех производители мебели – 12 862 рубля.

Статистики отмечают, что расходы населения увеличились на 4%. Больше половины зарплаты население тратит на покупку товаров и оплату ЖКХ, а доля сбережений снизилась на 7%.

В декабре 2018 года число занятых граждан увеличилось на 3,6%. 614 тысяч человек из общего числа работали в организациях и на предприятиях, а 433 тысяч - штатные работники организаций.

В крае зарегистрировано 9 тыс. безработных, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU