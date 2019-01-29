Житель Кабардино-Балкарии сжёг друга из-за мелкой ссоры

СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-29T17:56:44+03:00

Теперь ему грозит до 15 лет колонии за убийство

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В Кабардино-Балкарии местный житель сжёг друга после пьянки в гараже. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Убийство произошло 19 декабря прошлого года в селе Учебном Прохладненского района. Следователи считают, что события в роковой вечер развивались тривиально: двое жителей распивали спиртное, и, будучи серьёзно нетрезвыми, поссорились. Конфликт перерос в драку, один столкнул другого в смотровую яму и забросал его инструментами и прочими предметами, — сообщили в пресс-службе.

Когда подозреваемый осознал, что его товарищ мёртв, он облил тело бензином, поджёг и сбежал из гаража.

Полиция нашла предполагаемого преступника и возбудила уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU