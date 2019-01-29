2019-01-29T19:56:19+03:00
Происшествия

В КЧР маршрутка влетела в легковушку: один человек погиб, шестеро пострадали

Водитель Lifan Solano вылетел на «встречку» и протаранил «ГАЗель»
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД МВД по КЧРФото: УГИБДД МВД по КЧР
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В Карачаево-Черкесии произошла крупная авария с маршрутной «ГАЗелью». Виновник ДТП скончался на месте, а шестеро пассажиров микроавтобуса попали в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по республике, авария случилась на 53-м километре трассы, связывающей Черкесск с городом Лермонтов на Ставрополье. Междугородняя марштурка ехала из столицы КЧР в посёлок Ударный.

Как предполагают правоохранители, виновником ДТП стал водитель Lifan Solano. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате сам нарушитель и пострадал. Он скончался до приезда «Скорой». Кроме того, травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса.

По факту аварии проводится служебная проверка. Правоохранители решают вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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