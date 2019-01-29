Арест братьев Магомедовых, подозреваемых в растрате 2,5 млрд, могут продлить

СЕГОДНЯ 21:29 2019-01-29T21:29:58+03:00

До ареста миллиардеры находились в списке богатейших людей России по версии Forbes

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Следствие просит продлить арест дагестанским бизнесменам, совладельцам группы компаний «Сумма», Заявудину и Магомеду Магомедовым. Их подозревают в хищениях на 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Тверского суда Москвы, ходатайство следствия будет рассмотрено 30 января в 14:00 по мск. Предполагается, что подозреваемые останутся в СИЗО ещё два месяца — до 30 марта. Срок ареста попавших под подозрения бизнесменов заканчивался 5 февраля.

Напомним, что бизнесменов задержали 10 месяцев назад, в марте 2018 года. Вместе с ними под следствие попал Артр Максидов — бывший глава компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма». Магомедовых подозревают в хищениях на 2,5 миллиарда рублей, а их бывший партнёр по мнению силовиков прикарманил порядка 668 миллионов. Кроме того, ещё 300 миллионов совладельцы «Суммы» могли похитить на строительстве дороги «Чуйский тракт». А Магомеду Магомедову вменяют ещё и нелегальное хранение оружия.

Подозреваемые свою вину полностью отрицают.

Напомним, что по оценкам Forbes в 2017 году состояние Зиявудина Магомедова составляло 1,4 миллиарда долларов. Бизнесмен находился на 63-м месте списка богатейших россиян.

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