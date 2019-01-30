В Дагестане задержан водитель Mercedes, сбивший сотрудника ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-30T08:16:49+03:00

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Сотрудники полиции в Дагестане задержали водителя Mercedes-Benz, который сбил инспектора ДПС. Об этой новости сообщили в пресс-службе МВД республики.

- На КПП "Аэропорт" в городе Каспийске автомашина Mercedes-Benz без госномеров совершил наезд на инспектора ГИБДД, - уточнили в ведомстве. - Полицейский был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сбивший его шофер скрылся.

В последующем личность сбежавшего злоумышленника была установлена. Его нашли задержали. По факту совершения преступления сотрудниками полиции собран материал для возбуждения уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU