2019-01-30T08:30:00+03:00
Происшествия

Дагестанские пограничники не выпустили лебедей на юг

Михаил ЮЖНЫЙ
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Россельхознадзор и пограничники Дагестана не разрешили вывоз пары лебедей за границу.

- Два черных лебедя были обнаружены на границе в багажнике автомобиля LADA Priora в пустых коробках из-под бананов, - сообщает пресс-служба ведомства.- По предварительным данным, птиц должны были нелегально вывести в одну из южных стран.

При досмотре автомобиля на КПП «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном) правоохранителями было установлено, что транспортировка птиц осуществлялась без специальных ветеринарно-сопроводительных сертификатов.

Не было у владельцев птиц и документов, подтверждающих законность их приобретения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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