Дагестанские пограничники не выпустили лебедей на юг
Россельхознадзор и пограничники Дагестана не разрешили вывоз пары лебедей за границу.
- Два черных лебедя были обнаружены на границе в багажнике автомобиля LADA Priora в пустых коробках из-под бананов, - сообщает пресс-служба ведомства.- По предварительным данным, птиц должны были нелегально вывести в одну из южных стран.
При досмотре автомобиля на КПП «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном) правоохранителями было установлено, что транспортировка птиц осуществлялась без специальных ветеринарно-сопроводительных сертификатов.
Не было у владельцев птиц и документов, подтверждающих законность их приобретения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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