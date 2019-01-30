2019-01-30T10:18:08+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

На трассе столкнулись четыре автомобиля
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: ГИБДД СКФото: ГИБДД СК
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В Кочубеевском районе Ставропольского края в крупной автоаварии с четырьмя автомобилями травмы получили 6 человек.

По предварительной версии ГИБДД Ставрополья, рано утром 30 января водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Ладу Приору», а затем в «Форд Фокус». «Приора» по инерции столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2112».

Сразу шесть участников ДТП были доставлены срочно приехавшими медиками в больницу. Еще двоим врачами назначено амбулаторное лечение. Сейчас остальных участников автоаварии осматривают врачи на предмет наличия травм и необходимости в госпитализации.

В автомобиле «Форд» на заднем пассажирском сидении, пристегнутый ремнем безопасности, ехал 8-летний ребенок. Благодаря соблюдению его родителями правил перевозки мальчик травм не получил.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ДПС, рассматривается несколько версий случившегося происшествия. Вся информация о пострадавших уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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