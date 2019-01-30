В Ставрополе замкнула иллюминация на колесе обозрения
Ставропольцы выложили фото и видео задымленного колеса обозрения в Центральном парке в соцсети.
Фото: соцсети
Очевидцы уточнили, что происходящее засняли вечером 29 января, когда на аттракционе никого не было. Свидетели поспешили сделать вывод, что замкнуло колесо, отсюда и произошло возгорание.
Но как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" глава парка Виктор Бондаренко, конструкция аттракциона здесь не причем:
- Замкнуло гирлянду, а само колесо исправно работает, - сказал он. - Иллюминацию уже привели в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU