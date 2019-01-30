В Ставрополе замкнула иллюминация на колесе обозрения

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-30T10:22:02+03:00

Очевидцы выложили в сеть фото с задымленным аттракционом [фото]

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Ставропольцы выложили фото и видео задымленного колеса обозрения в Центральном парке в соцсети.

Фото: соцсети

Очевидцы уточнили, что происходящее засняли вечером 29 января, когда на аттракционе никого не было. Свидетели поспешили сделать вывод, что замкнуло колесо, отсюда и произошло возгорание.

Но как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" глава парка Виктор Бондаренко, конструкция аттракциона здесь не причем:

- Замкнуло гирлянду, а само колесо исправно работает, - сказал он. - Иллюминацию уже привели в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU