2019-01-30T10:31:48+03:00
Общество

Ессентучанка стала лучшей бильярдисткой края

Екатерина Миронова будет защищать честь Ставрополья на чемпионате России в Сочи
Поделиться:
Екатерина Миронова - лучшая бильярдистка краяЕкатерина Миронова - лучшая бильярдистка края
Изменить размер текста:

В краевой столице прошел чемпионат по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида». Несколько десятков мастеров кия со всего Ставрополья собрались в детско-юношеской спортивной школе по бильярдному спорту.

Формат «Комбинированной пирамиды» предполагает игру стандартным набором пирамидных бильярдных шаров: пятнадцать белых, используемых в качестве прицельных, и один цветной. За каждый правильно забитый в лузу шар игроку засчитывается одно очко. В случае нарушения правил соперник нарушителя снимает со стола любой шар и кладет на свою полку.

Свое безусловное мастерство и точность ударов среди женщин показала ессентучанка Екатерина Миронова. Первое место и почетная миссия защищать честь края на чемпионате России в Сочи стало большим достижением в спортивной карьере девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ессентуках появится дополнительно 167 мест в детсадах
В Кремле не стали комментировать задержание сенатора Арашукова
Тело двухмесячного младенца выловили из оросительного канала в Дагестане
Бастрыкин и Чайка приняли участие в задержании Арашукова
Следователи установили причастность сенатора Арашукова к нескольким убийствам
В Ставрополе заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог почти на 70%
Водителя такси на Ставрополье убили за нежелание простить долг
В Ставрополе замкнула иллюминация на колесе обозрения
На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек
Дагестанские пограничники не выпустили лебедей на юг
В Дагестане задержан водитель Mercedes, сбивший сотрудника ГИБДД
Арест братьев Магомедовых, подозреваемых в растрате 2,5 млрд, могут продлить
В КЧР маршрутка влетела в легковушку: один человек погиб, шестеро пострадали
Житель Кабардино-Балкарии сжёг друга из-за мелкой ссоры
Доходы ставропольцев упали
На Ставрополье начали производить "голландский сыр"
В Ставрополе эвакуировали рынок
Чечня потратит миллионы на работу с семьями террористов и "возвращенцами" из Сирии
В Северной Осетии сотрудницу полиции заподозрили в жестоком убийстве собаки
На Ставрополье полицейские поймали наркодилеров с двумя килограммами героина