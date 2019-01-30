Ессентучанка стала лучшей бильярдисткой края

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-30T10:31:48+03:00

Екатерина Миронова будет защищать честь Ставрополья на чемпионате России в Сочи

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В краевой столице прошел чемпионат по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида». Несколько десятков мастеров кия со всего Ставрополья собрались в детско-юношеской спортивной школе по бильярдному спорту.

Формат «Комбинированной пирамиды» предполагает игру стандартным набором пирамидных бильярдных шаров: пятнадцать белых, используемых в качестве прицельных, и один цветной. За каждый правильно забитый в лузу шар игроку засчитывается одно очко. В случае нарушения правил соперник нарушителя снимает со стола любой шар и кладет на свою полку.

Свое безусловное мастерство и точность ударов среди женщин показала ессентучанка Екатерина Миронова. Первое место и почетная миссия защищать честь края на чемпионате России в Сочи стало большим достижением в спортивной карьере девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU