Водителя такси на Ставрополье убили за нежелание простить долг

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-30T10:34:08+03:00

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29 января между селами Труновское и Новая Кульгута в водоеме было обнаружено тело водителя такси, а рядом на дороге такси с окровавленным салоном. В этот же день удалось поймать и подозреваемого в убийстве таксиста. Им оказался 18-летний житель села Донского.

- Юноша не раз пользовался услугами данного такси и задолжал водителю крупную сумму, которую не собирался возвращать. Когда водитель стал требовать вернуть долг, между мужчинами завязалась ссора. Парень ударил таксиста молотком, который он нашел под сидением. В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили «КП» в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU