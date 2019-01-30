В Ставрополе заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог почти на 70%
За минувшую неделю с 21 января по 27 число к медикам обратились 15,7 тысяч жителей Ставропольского края с симптомами ОРВИ и гриппа.
Показатель по региону ниже эпидемического уровня. А вот в Ставрополе ситуация тревожная.
По информации местного Роспотребнадзора, число заболевших горожан превысило эпидпорог почти на 70%:
- В Ставрополе за медицинской помощью обратились 5263 человека с клиникой гриппа и ОРВИ, показатель недельной заболеваемости составил 121,2 на 10 тысяч населения, - сказано в сообщении. - В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 34,2%. Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 67,9%, в том числе в возрастных группах: 3-6 лет на 48,9%, старше 15 лет на 63,6%.
Из-за сложившееся ситуации в администрацию отправили предложение по "усилению противоэпидемических мероприятий" - особенно в детсадах и школах. Вплоть до закрытия учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU