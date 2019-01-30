2019-01-30T11:18:49+03:00
Происшествия

В Ставрополе заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог почти на 70%

За неделю в краевой столице заболели больше 5 тысяч человек
Евгения СОКОРЕВА
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В администрацию отправили предложение по "усилению противоэпидемических мероприятий" вплоть до закрытия школ.В администрацию отправили предложение по "усилению противоэпидемических мероприятий" вплоть до закрытия школ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За минувшую неделю с 21 января по 27 число к медикам обратились 15,7 тысяч жителей Ставропольского края с симптомами ОРВИ и гриппа.

Показатель по региону ниже эпидемического уровня. А вот в Ставрополе ситуация тревожная.

По информации местного Роспотребнадзора, число заболевших горожан превысило эпидпорог почти на 70%:

- В Ставрополе за медицинской помощью обратились 5263 человека с клиникой гриппа и ОРВИ, показатель недельной заболеваемости составил 121,2 на 10 тысяч населения, - сказано в сообщении. - В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 34,2%. Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 67,9%, в том числе в возрастных группах: 3-6 лет на 48,9%, старше 15 лет на 63,6%.

Из-за сложившееся ситуации в администрацию отправили предложение по "усилению противоэпидемических мероприятий" - особенно в детсадах и школах. Вплоть до закрытия учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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