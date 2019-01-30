Тело двухмесячного младенца выловили из оросительного канала в Дагестане
По данному факту проводится проверка
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29 января в Дагестане в водоеме нашли мертвого младенца. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления по республике, тело 2-3 месячного ребенка обнаружили в канале имени Октябрьской революции около поселка Загородный Кировского района Махачкала.
Сейчас следователи проводят проверку и выясняют причины смерти малыша. Силовики просят всех жителей республики, кому что-либо известно о личности ребенка и ее матери, сообщить по телефону: 8-928-590-51-48.
ИСТОЧНИК KP.RU
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