2019-01-30T13:38:38+03:00
Общество

В Ессентуках появится дополнительно 167 мест в детсадах

В городе-курорте реорганизовали детские дошкольные учреждения
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Ремонт в одном из детсадов ЕссентуковРемонт в одном из детсадов Ессентуков
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В конце 2018 года в Ессентуках были реорганизованы путем слияния 2 детских сада - № 9 «Светлячок» и № 26 «Орленок». Эти дошкольные учреждения находятся в пределах одного квартала. Укрупненный детсад № 26 «Орленок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников теперь принял малышей бывшего «Светлячка».

В результате этого городу удалось повысить эффективность расходования бюджетных средств, качества услуг и удовлетворения образовательных запросов жителей города. В связи с этим за счет средств краевого бюджета городу Ессентуки была выделена дополнительная дотация на выполнение работ по переоборудованию и ремонту помещения бывшего пищеблока детсада № 9 в музыкальный зал, двух помещений в спальную комнату, помещения бывшего склада в кабинет психолога, а также текущий ремонт групповой комнаты, двух туалетных комнат, холлов.

Все работы по переоборудованию и ремонту будут проведены в течение марта 2019 года. В результате реорганизации появится еще 17 дополнительных мест и современные помещения для детей. Также муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа» переименовано в дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 «Золотая рыбка».

В связи с этим в МБОУ СОШ № 8 переведены 194 учащихся начальной школы. Это 8 классов. Сейчас в детском саду № 24 «Золотая рыбка» функционирует 8 групп - 6 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей направленности. Всего 221 воспитанник. В настоящее время в части учреждения, где раньше находилась начальная школа, проводятся работы по переоборудованию и капитальному ремонту в группы для детей от 1,5 до 3 лет.

В конце марта 2019 года после проведения капитального ремонта в детском саду № 24 будут открыты дополнительно 5 ясельных групп общеразвивающей направленности на 150 воспитанников в возрасте до 3 лет. Администрация города Ессентуки в 2019 г. планирует кардинально сократить очередь в детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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