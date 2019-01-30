В "заминированных" зданиях Ставрополя ничего не нашли

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-30T15:01:04+03:00

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После сообщений о массовых эвакуациях в Ставрополе - на рынках, в торговых центрах и других объектах - полицейские проверили все. И ничего нашли. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого МВД, проверки прошли, никаких опасных предметов не обнаружили.

- В городе Ставрополе утром 30 января в ряд социальных объектов поступили сообщения об опасных предметах. Сотрудниками полиции организованы проверочные мероприятия, по результатам которых предметов, представляющих опасность, не обнаружено, - сказали в ведомстве. - Вместе с тем в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, направивших данные сообщения.

Напомним, как рассказала "Комсомолке" сотрудница одного из "заминированных" ТЦ, письмо с предупреждением разослал некто под именем "Andreas Mader"

ИСТОЧНИК KP.RU