В Чечне с должников по свету взыскали больше 140 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-30T15:44:50+03:00

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В минувшем году с должников по оплате за электроэнергию в Чечне взыскали 142,5 млн рублей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского УФССП РФ, под арест попало имущество 155 человек.

- Вынесено 514 постановлений об ограничении права на выезд за пределы РФ, в отношении 307 транспортных средств, принадлежащих должникам, в настоящее время действуют запреты на регистрационные действия. С доходов 371 должника производятся ежемесячные удержания, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU