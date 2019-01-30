В Чечне с должников по свету взыскали больше 140 млн рублей
Цифру привели общую за 2018 год
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В минувшем году с должников по оплате за электроэнергию в Чечне взыскали 142,5 млн рублей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского УФССП РФ, под арест попало имущество 155 человек.
- Вынесено 514 постановлений об ограничении права на выезд за пределы РФ, в отношении 307 транспортных средств, принадлежащих должникам, в настоящее время действуют запреты на регистрационные действия. С доходов 371 должника производятся ежемесячные удержания, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU