По делу Арашукова передали два тома на 500 страниц

СЕГОДНЯ 16:07 2019-01-30T16:21:20+03:00

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Задержанному сенатору Рауфу Арашукову предъявили обвинения в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, а его отец Рауль подозревается в создании этого сообщества и мошенничестве.

Дело на сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержанного сегодня на заседании по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, насчитывает 500 страниц и собрано в два тома. Его Следственный комитет России и Генеральная прокуратура РФ предоставили Совету Федерации.

Об этом журналистам рассказал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

- Это копия уголовного дела. Почти 500 страниц, - сказал Клишас. Он также добавил, что представление передали в Совфед сегодня утром.

ИСТОЧНИК KP.RU