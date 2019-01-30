В Карачаево-Черкесии открыли новую детскую больницу и онкодиспансер

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-30T17:17:33+03:00

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29 января в Черкесске открыли первую в республике многопрофильную детскую больницу и новое здание онкологического диспансера, в котором разместилось долгожданное гематологическое отделение. В торжественной церемонии приняли участие министр здравоохранения России Вероника Скворцова, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и другие почетные гости.

Благодаря строительству многопрофильной больницы сформировался мощный республиканский центр «Мать и дитя». Теперь на одной площадке, в соседних зданиях, помимо больницы, расположены перинатальный центр и хирургический корпус.

- Символично, что это случилось в Десятилетие детства, объявленное президентом России, - отметила министр здравоохранения.

Она также дала высокую оценку уровню здравоохранения в республике, в частности - охране материнства и детства. На трех этажах больницы на 110 коек разместились хирургия, уроандрология, травматология и ортопедия, отделение головы и шеи, психоневрология и четыре операционные.

Открытие нового онкодиспансера - также серьезная веха в развитии здравоохранения в республике. Современное оборудование позволит оказывать медицинскую помощь на более высоком уровне и повысить процент раннего выявления злокачественных новообразований. Теперь жителям республики не придется ехать за ее пределы, чтобы получить помощь гематологов и специалистов по дистанционной лучевой терапии. Более того, врачи республики сами смогут принимать пациентов ближайших регионов, а диспансер выступит в роли межтерриториального центра высокотехнологичных методов лечения.

Все сотрудники нового диспансера прошли стажировку и переквалификацию в ведущих профильных клиниках, также в КЧР приехали работать врачи из федеральных больниц. Гостям торжества главный врач показал хирургическое, химиотерапевтическое, анестезиолого-реанимационное, радиологическое отделения и операционный блок в обновленном диспансере. Стационар рассчитан на 100 коек, а поликлиническое отделение - на 100 посещений в смену. Обновление позволит проводить диагностику и лечение в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU