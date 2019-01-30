На главу села в Дагестане завели десять уголовных дел
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Следственные органы возбудили несколько дел о служебном подлоге в отношении бывшего главы села Хучни в Дагестане.
- C 2009 по 2017 годы глава селения выдал 10 местным жителям выписки из лицевых счетов хозяйственных книг с искаженными сведениями о принадлежащих им земельных участках с завышением площадей. В связи с этим в отношении него возбуждены 10 уголовных дел, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.
Дела возбуждены по статье 292 (служебный подлог) УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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